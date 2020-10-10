В Тверской области сняли видео про ленивых медвежат

Для медведей, в том числе еще маленьких, осень - пора поиска кормов, наедания жирка и отдыха. Фото: из паблика Центра спасения медвежат-сирот/https://vk.com/obrcrussia

В паблике Центра спасения медвежат-сирот, который находится в Торопецком районе, выложили забавное и в какой-то мере познавательное видео о том, как "бурые подростки" готовятся к зиме.

Клип называется "Ленивые медвежата". Они все меньше времени уделяют играм, осень для медведя, пусть и маленького, это пора поиска кормов, наедания жирка и отдыха.

- В октябре – ноябре медвежата выглядят как ленивые колобки, еле-еле переваливающиеся с одного бока на другой. А все почему? В этот период основная задача у этого могучего животного – не растратить накопленный жир, а преумножить его количество для благополучной зимовки. И наши медвежата действуют также, даже не имея примера перед глазами в виде медведицы-мамы, - пишут сотрудники центра в паблике.

Напомним, что торопецкий Центр спасения медвежат-сирот – единственное место в нашей стране, где специалисты ежегодно выхаживают медвежат-сирот и возвращают их обратно в природу.