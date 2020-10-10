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В Твери на дороге в результате серьезного ДТП перевернулась машина

ДТП произошло у Мигаловского моста
Алексей АНДРЕЕВ
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В результате ДТП машина перевернулась на крышу. Фото: из паблика "Подслушано у водителей. Тверь" в Вкотакте/Igor Yuryevich

В результате ДТП машина перевернулась на крышу. Фото: из паблика "Подслушано у водителей. Тверь" в Вкотакте/Igor Yuryevich

10 октября в Твери возле заправки поселка ДРСУ в результате автоаварии на крышу перевернулась иномарка. Она столкнулась с другой машиной.

Как сообщил очевидец ДТП в паблике "Подслушано у водителей. Тверь", серьезно никто из водителей и пассажиров не пострадал, все живы-здоровы, однако у одной женщины есть травмы средней тяжести.

На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Информация о ДТП уточняется.

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