В заброшенной химбазе Твери произошел пожар

Пожар начался примерно в 5 часов утра. Фото: из паблика УВИДЕНО В ТВЕРИ в Вкотакте/Сергей Кораблёв

Рано утром 10 октября в промзоне на Санкт-Петербужском шоссе, 4а вновь пылал пожар на заброшенной химбазе.

Огонь начал распространяться в двухэтажном кирпичном здании примерно в 5 часов утра. Он охватил площадь больше 500 кв. м.

К тушению пожара было привлечено более 25 сотрудников городских пожарных расчетов и 10 единиц техники.

В 7 часов удалось локализовать пожар. Ликвидация открытого горения произошла в 9:18.

В региональном ГУ МЧС России сообщили, что в результате пожара никто из людей не пострадал.

Добавим, что не заброшенное здание бывшей химбазы уже несколько раз горело.