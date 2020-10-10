В Тверской области нашли пропавшую в среду девочку

Девочку нашли дома у знакомой. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

10-летняя школьница из деревни 1-е мая Конаковского района, пропавшая 7 октября, найдена живой и здоровой. Об этом сообщил следственное управление СК РФ по Тверской области.

Ранее сообщалось, что девочка ушла из дома в среду и не вернулась.

Следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД выехали в деревню, опросили ее родных, соседей.

В поисках девочки были задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры. Ее искали на улицах, на чердаках и в подвалах.

В итоге через два дня школьницу нашли в одном из домов деревни - она, видите ли, была в гостях у знакомой.

В ближайшее время Следственным комитетом будут установлены все обстоятельства произошедшего.