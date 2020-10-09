В одном из районов Тверской области построят школу

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Калязинского района Константином Ильиным. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Калязинского района Константином Ильиным. Одной из тем обсуждения стало будущее строительство школы в селе Нерль.

Там есть школа, но здание уже устарело - крыша, фундамент и каркасные стены требуют ремонта.

Константин Ильин сообщил, что в этом году подобран земельный участок под строительство новой школы, определена сумма, необходимая для завершения всего цикла работ.

Игорь Руденя поручил подготовить необходимые документы для включения объекта в программу строительства на 2023 год. Предполагается, что здание новой сельской школы будет рассчитано на 200 мест.

Губернатор и глава муниципалитета также обсудили проект открытия в районе текстильного производства на 70 рабочих мест. В настоящее время идет организация колл-центра и перенос склада тканей из Москвы в Калязин.

В этом году запланировано отремонтировать помещения под производство, подключить газовые сети. В будущем на данную площадку планируется привлечь иностранных инвесторов. Общая стоимость проекта – более 1 млрд рублей.