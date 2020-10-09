В Твери на несколько часов перекроют улицу Жигарева

В Твери ограничат парковку и движение по улице Жигарева
Фото: Алексей БУЛАТОВ
10 октября Военная академия воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова проведет День открытых дверей.
На время мероприятий вблизи учебного заведения будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств.
В соответствии с постановлением городской администрации, проезд будет закрыт на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева с 10:00 до 14:00, а также на парковочном пространстве между площадью им. Г.К. Жукова и улицей Желябова с 6:00 до 14:00.
Водителей просят заранее планировать маршруты.