Альбом Леонида Агутина, записывающего песни в Твери, заявлен на «Грэмми»

Альбом Леонида Агутина заявлен в лонг-листе «Грэмми». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В федеральных СМИ появилась информация, что новый альбом Агутина La Vida Cosmopolita включён в лонг-лист престижной американской премии «Грэмми». Шорт-лист, куда он может пробиться, будет объявлен в декабре. Пластинка Агутина – потенциальный победитель аж в пяти номинациях.

Альбом был презентован в марте 2020 года. На нём композиции в стиле фьюжн, латино-поп, фанк на испанском, английском и русском языках. Участвовали в записи музыканты со всего мира.

Напомним, в конце августа музыкант и композитор Леонид Агутин приезжал в Тверь, где записал две песни. Об этом звезда сообщила в своём инстаграме.

Леонид Агутин уже 25 лет пишет часть песен в Твери. Фото: инстаграм Леонида Агутина/agutinleonid.

Цитата: «Мы себя называем Грэмми Гайс. Хоть у нас еще нет ни одного Гремми, но стремиться же к чему-то надо!)) Вот, например, вчера заехал на студию в Твери с двумя идеями и обе за ночь мы реализовали в результат! И так мы работаем уже 25 лет, минимум. Игорь Лалетин и Альберт Федосеев, спасибо, друзья!!! Студия Салам форева!»

Студия звукозаписи «Салам», на которой не раз работал Леонид Агутин, широко известна у звёзд российской эстрады. Она работает уже три десятилетия, и профессионализм её мастеров пользуется спросом.