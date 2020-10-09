Госавтоинспекторы помогли водителю доехать до заправки в Тверской области

Госавтоинспекторы помогли водителю на дороге Фото: УГИБДД России по Тверской области

Инцидент произошел на трассе М-10 "Россия", в районе деревни Новое Мелково Конаковского района. Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области заместитель командира роты капитан полиции Иван Смирнов и инспектор ДПС младший лейтенант полиции Алексей Новиков увидели стоящий в правой полосе дороги автомобиль ВАЗ 2105.

Автомобиль был припаркован возле барьерного металлического ограждения с включенной аварийной сигнализацией без знака аварийной остановки. Водитель пояснил, что у него закончилось топливо, а помощи на дороге он не дождался.

- Автоинспекторы оперативно с помощью конусов обозначили место стоянки автомобиля и прикрыли его патрульным транспортным средством с включенными специальными световыми сигналами, затем остановили проезжающий мимо эвакуатор, который доставил автомобиль ВАЗ к заправочной станции,- рассказали подробности в Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь.