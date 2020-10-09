Сделан шаг к созданию в Тверской области льняного агротехнопарка

вопрос создания такой агротехнологической площадки прорабатывался на Дне льняного поля в августе 2020 года. Фото: ПТО

Соглашение между областным правительством и Росагролизингом заключено на Международной выставке «Агросалон-2020» в московском центре «Крокус Экспо». Оно направлено на обеспечение региона сельхозтехникой, в том числе для первичной и глубокой переработки льна, а также на создание машинотехнологической станции.

Как напоминает областное правительство, вопрос создания такой агротехнологической площадки прорабатывался на Дне льняного поля в августе 2020 года. Форум льноводов из разных регионов страны тогда прошел в деревне Пирогово под Торжком.

Именно в Торжокском районе планируется создать федеральную опытно-экспериментальную площадку по апробации новой модели регионального льняного кластера.

- В него войдут опытно-экспериментальное хозяйство, льняной агротехнопарк, включающий производство специализированной льняной техники, - рассказал на Дне льняного поля губернатор Игорь Руденя.

СПРАВКА КП

С 2002 года Росагролизингом в наш регион поставлено 759 единиц техники. В этом году от тверских аграриев поступило 67 заявок.

Посевные площади льна в Верхневолжье планомерно увеличиваются: в 2017 году льном-долгунцом было засеяно более 4 тыс. га, в этом – почти 6 тыс. га. По этому показателю регион лидирует в нечерноземной зоне ЦФО.

В рамках региональной программы до 2024 года планируется модернизировать шесть заводов по первичной переработке льна и построить еще два. Также в планах – создание селекционного центра. Объем финансирования программы – более 5 млрд рублей.