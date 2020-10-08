В Тверской области мужчина украл сумку из камеры хранения в магазине

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 64-летняя жительница города Нелидово. Пенсионерка сообщила, что в одном из магазинов положила в камеру хранения сумку с личными вещами и продуктами, а ее украли.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили потерпевшую и возможных свидетелей. По составленной ориентировке был задержан неработающий 28-летний местный житель. В полиции мужчина сознался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. На время следствия злоумышленник будет находиться под подпиской о невыезде.