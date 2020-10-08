Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Женщина получила тяжелые травмы в ДТП на трассе М-9 в Тверской области

Ее доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Женщина получила серьезные травмы

Женщина получила серьезные травмы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла в ночь на 8 октября на 186-м км трассы М-9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Фольксваген", не справился с управлением, наехал на ограждение и врезался в попутный автомобиль "Ситроен".

В результате ДТП пострадали два человека. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии госпитализирована.

Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.

ДТП