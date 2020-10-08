В Тверской области обезвредили 32 снаряда времен войны

Снаряды нашли и обезвредили в Бельском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

7 октября в деревне Демяхи Бельского района группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области были найдены и обезврежены 32 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.

Из них: один 45-мм артиллерийский снаряд, двадцать шесть 55-мм минометных мин, пять гранат РГД-33.

МЧС напоминает жителям и гостям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".