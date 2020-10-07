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Коронавирус Covid-19

Кафе, рестораны и гостиницы в Тверской области пока закрывать не собираются

Но губернатор призвал их владельцев не смолодушничать
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор выступил в прямом телеэфире. Фото: ПТО

Губернатор выступил в прямом телеэфире. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя обнадежил владельцев учреждений общепита и индустрии гостеприимства. Кафе, рестораны, гостиницы и отели, несмотря на наблюдающийся рост инфицированных COVID-19 в регионе, закрывать не будут.

Пока, во всяком случае.

- Обращаюсь к владельцам предприятий, работникам. Главное сейчас - самим не смолодушничать и обеспечить правильный режим. Очень важно, чтобы было обязательное требование по ношению масок, чтоб не приходили люди, у которых повышена температура, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор вновь выступил в прямом телеэфире.

Коронавирус в Тверской области