Кафе, рестораны и гостиницы в Тверской области пока закрывать не собираются

Губернатор выступил в прямом телеэфире. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя обнадежил владельцев учреждений общепита и индустрии гостеприимства. Кафе, рестораны, гостиницы и отели, несмотря на наблюдающийся рост инфицированных COVID-19 в регионе, закрывать не будут.

Пока, во всяком случае.

- Обращаюсь к владельцам предприятий, работникам. Главное сейчас - самим не смолодушничать и обеспечить правильный режим. Очень важно, чтобы было обязательное требование по ношению масок, чтоб не приходили люди, у которых повышена температура, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор вновь выступил в прямом телеэфире.