В Твери со дня на день медиков начнут прививать вакциной от коронавируса

Первыми привьют 35 человек. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире 7 октября сообщил, что регион получил партию вакцин от коронавируса. Уже есть первые желающие привиться.

- Буквально на днях будут прививаться первые жители — медики, которые работают в красной зоне и сами выразили желание вакцинироваться. Это 35 человек, — сообщил губернатор.

Игорь Руденя отметил, что в регионе наблюдается рост заболевших ковидом. Губернатор подчеркнул, что у Верхневолжья выработан необходимый опыт и знания по противостоянию распространения коронавируса.

- У нас сегодня находятся в постоянной готовности 705 коек. С завтрашнего дня вводится ещё 200 коек, также рассказал глава региона.

Помимо этого, губернатор сообщил о введении обязательного ношения масок в транспорте, торговых точках, кинотеатрах.