В Тверской области двух рецидивистов отправили в колонию

Двое рецидивистов отправятся в колонию Фото: архив "КП"

Двое жителей Торопца - 36 и 32 лет осуждены за совершение краж на территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области. В период с ноября 2019 года по май 2020 года они воровали имущество местных жителей из жилых домов и дворовых построек.

Общий ущерб составил более 548 тыс. рублей.

Судом фигуранты признаны виновными в совершении 11 преступлений, им назначено наказание в виде 3 лет и 3 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.