Губернатор указал на необходимость увеличения объемов тестирования на коронавирус в Тверской области

Заседание оперштаба. Фото: ПТО

Заседание оперштаба прошло 6 октября. Обсуждались вопросы профилактики коронавирусн ой инфекции в учреждениях образования, тестирования на COVID-19, обеспечения лекарствами и СИЗами.

По информации областного правительства, на сегодня в регионе проведено свыше 196 тыс. исследований на COVID-19. Наибольшее число их них сделано на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра имени В.П. Аваева.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул – объемы тестирования на коронавирус и проведения лабораторных исследований необходимо увеличить.

Еще одной темой стало обеспечение работы медучреждений в условиях сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как отметил Игорь Руденя, в сложившихся условиях необходимо проработать вопросы лекарственного обеспечения, наличия у медиков средств индивидуальной защиты, а также грамотно продумать маршрутизацию пациентов, у которых обнаружены вирусные заболевания, в том числе коронавирус.

Сейчас в регионе развернут инфекционный коечный фонд на базе областной клинической больницы, Калининской ЦРБ, больницы №6 Твери и других учреждениях.