Выставка к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина работает в Твери

Выставка работает до 26 октября.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Выставка к 150-летию со дня рождения писателя, поэта и переводчика Ивана Бунина «Бунин – явление редчайшее…» работает в Твери.
Экспозиция открылась в холле детского зала библиотеки имени Герцена 5 октября и будет принимать гостей до 26 октября (включительно).
Книжно-иллюстративная выставка расскажет о творчестве Ивана Бунина - первого русского литератора, удостоенного Нобелевской премии, и приоткроет стороны жизни писателя, которого называли "ювелиром слова".
Всех поклонников таланта Бунина и тех, кто только хочет открыть его во всех гранях, ждут на Тверском проспекте, 5. Телефон для справок: (4822) 34-29-20.