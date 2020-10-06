Выставка к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина работает в Твери

Выставка работает до 26 октября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Выставка к 150-летию со дня рождения писателя, поэта и переводчика Ивана Бунина «Бунин – явление редчайшее…» работает в Твери.

Экспозиция открылась в холле детского зала библиотеки имени Герцена 5 октября и будет принимать гостей до 26 октября (включительно).

Книжно-иллюстративная выставка расскажет о творчестве Ивана Бунина - первого русского литератора, удостоенного Нобелевской премии, и приоткроет стороны жизни писателя, которого называли "ювелиром слова".

Всех поклонников таланта Бунина и тех, кто только хочет открыть его во всех гранях, ждут на Тверском проспекте, 5. Телефон для справок: (4822) 34-29-20.