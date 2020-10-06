Госавтоинспекторы Тверской области привлекли к ответственности 68 пьяных водителей

Госавтоинспекторы привлекли к ответственности 68 пьяных водителей Фото: Евгения ГУСЕВА

В период со 2 по 4 октября на территории Тверской области прошло профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

За время рейда сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 68 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них в Твери - 17 нарушителей.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей региона исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о них по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).