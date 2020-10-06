Пропавший 15-летний подросток гулял в Твери

Подростка нашли и вернули домой Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области завершены поиски 15-летнего Бориса Швецова, который пропал 4 октября. Сообщалось, что несовершеннолетний ушел из дома в деревне Жданово Калининского района и не вернулся.

К поискам были привлечены правоохранительные органы, волонтеры.

Вечером, 5 октября, юноша был обнаружен сотрудниками органов внутренних дел гуляющим на улице в Твери.

- Следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства исчезновения несовершеннолетнего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.