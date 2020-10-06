Росгвардейцы задержали магазинного вора в Твери

Подозреваемого в краже задержала Росгвардия Фото: Олег ЗОЛОТО

Экстренный возов на пульт вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области поступил из гипермаркета на Октябрьском проспекте. На место выехал ближайший наряд.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии установили, что неизвестный мужчина вынес из магазина продукты питания на сумму 3000 рублей, не оплатив товар.

Подозреваемого передали полиции. Им оказался неработающий ранее судимый 40-летний местный житель.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.