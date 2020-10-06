Житель Тверской области задержан за квартирную кражу

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась жительница города Кимры и сообщила, что неизвестный выбил входную дверь, проник в квартиру и похитил электроинструменты.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские составили описание имущества, обследовали места возможного сбыта краденого.

Подозреваемого установили и задержали. Им оказался безработный 24-летний житель города Дмитров Московской области. Похищенное вернули владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.