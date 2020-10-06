Тверичанин обманул туляка на 365 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации прокуратуры Тульской области, житель Тверской области в январе 2020 года обратился к мужчине из города Тула, который продавал фототехнику через сайт объявлений. Покупатель попросил отправить товар почтой, узнал номер посылки и получил её, но не оплатил. Сумма ущерба составила 365 тысяч рублей.

Видимо, пересылку до почтового отделения в Тверской области туляк уже оплатил. Будучи обманутым, потерпевший обратился в полицию.

Оказалось, что житель Тверского региона совершил преступление в то время, когда шёл его другой условный срок. Суд учёл все обстоятельства дела и вынес приговор – 5,5 лет реального срока, в колонии общего режима.