Житель Тверской области пытался сбыть наркотики бесконтактным способом

На улице Твери полиция задержала "закладчика" Фото: архив "КП"

Тверские полицейские в ходе проведения оперативных мероприятий на одной из улиц в Центральном районе нашли "закладки" свёртков с порошкообразным веществом.

Установлено, что закладку вещества в тайники осуществлял 29-лений житель Тверской области. Мужчину задержали. При досмотре у него изъяли 27 полимерных свёртков с порошкообразным веществом, которое оказалось "тяжелым" наркотиком.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован, ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ведется следствие.