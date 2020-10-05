Девушка получила травмы, делая селфи на фоне "Сапсана" в Тверской области

Под Тверью "Сапсан" сбил девушку Фото: Александр ВАВИЛОВ

ЧП произошло вечером, 2 октября, на 477-м км Октябрьской железной дороги (перегон Дорошиха-Лихославль) в Тверской области.

21-летняя девушка получила травмы, находясь около железнодорожных путей и пытаясь сделать фото на фоне проезжающего мимо скоростного поезда "Сапсан".

Пострадавшую госпитализировали.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.