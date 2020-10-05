Житель Твери отправится в колонию за избиение знакомого

Житель Твери отправится в колонию на три с половиной года Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед судом предстал 34-летний житель Твери. Мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что в феврале 2020 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире знакомого, повздорил с ним и сильно избил - нанес потерпевшему 14 ударов кулаком по телу.

Судом с учетом мнения государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.