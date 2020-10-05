Суд заблокировал сайты по продаже водительских прав в Тверской области

Суд заблокировал сайты по продаже водительских прав Фото: архив "КП"

Прокуратурой Заволжского района Твери в ходе мониторинга сети Интернет выявлены страницы по продаже водительских прав без сдачи соответствующих экзаменов и обучения.

Доступ к сайтам осуществлялся в свободной форме, без регистрации.

По данному факту прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Судом требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.