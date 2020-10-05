Более 200 человек будут участвовать в конкурсе «Молодые профессионалы» в Тверской области. Фото: Новолипецкий металлургический комбинат – nlmk.com.

В этом году чемпионат «Молодые профессионалы», иными словами WorldSkills Russia, пройдёт в два этапа. Первый – с 5 по 8 октября, второй – с 17 по 20 ноября. В нём будут участвовать более двухсот студентов рабочих специальностей, школьников и состоявшихся профессионалов.

Направления, по которым будут соревноваться участники, различны – от «Кирпичной кладки» до «Рекламы», от «Графического дизайна» до «Агрономии». Среди студентов выявят лучших по профессии, а работодатели познакомятся с потенциальными сотрудниками.

Тверская область участвует в движении «Молодые профессионалы» уже четыре года. Сейчас по 30 направлениям соревнуются не только студенты, но также школьники и специалисты старше 50 лет.

Как отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя, чемпионат «Молодые профессионалы» – важный фактор развития профессионального образования в регионе, он способствует популяризации рабочих профессий и специальностей, востребованных в областной экономике.

Напомним, недавно студенты из Тверской области Олег Ястребов и Вячеслав Петров завоевали награды на национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Теперь у них есть шанс поехать в 2021 году на мировые соревнования в Шанхае.