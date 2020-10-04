Помощь владельцев лошадей необходима тверскому поисково-спасательному отряду "Сова"

ВПСО "Сова" обращается ко всем конникам с предложением стать частью команды. Фото: Андрей АБРАМОВ

Помощь конных клубов и владельцев лошадей необходима тверскому волонтерскому поисково-спасательному отряду "Сова". В отряде есть свое конное подразделение, но всадников в нем часто не хватает. А их помощь очень нужна, когда речь идет о поиске людей, пропавших в лесу.

Поэтому ВПСО "Сова" обращается ко всем конникам с предложением стать частью команды и, возможно, помочь спасти чью-то жизнь.

Всех, кто откликнется на этот призыв, просят заполнить анкету или написать в личные сообщения руководителю конного подразделения поисково-спасательного отряда "Сова".