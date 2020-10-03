ФК «Тверь» победил ФК «Казанка» со счётом 4:1. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/fctver.com.

Игра с московским фарм-клубом «Локомотива» проходила сегодня, 3 октября, в Твери на стадионе «Юность». После поражения и нулевой ничьей ФК «Тверь» вновь одержал победу. Шестую в этом сезоне.

Первыми гол забили гости из Москвы, ФК «Казанка», на первой же минуте матча. Отличился нападающий Иван Безруков. Однако уже на 19 минуте ФК «Тверь» сравнял результат благодаря полузащитнику Кириллу Ушатову.

Во второй половине игры москвичи ошиблись во время контратаки тверичан и закатили автогол. Спустя десять минут последовали третий и четвёртый голы в пользу «Твери». Авторы – Никита Фрасинюк и Игорь Турсунов.

Итог – 4:1 в пользу футбольного клуба «Тверь».

ФК «Тверь» одержал шестую победу в сезоне. Графика: сообщество в соцсетях ФК «Тверь» – ВК/tverfc.

За всю современную историю тверского футбола это уже 12 встреча с воспитанниками железнодорожников, «Локомотива». Теперь в арсенале тверичан три победы, пять ничьих и четыре поражения.