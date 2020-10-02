Тренировка по гражданской обороне прошла на территории Калининской АЭС в Тверской области

На Калининской АЭС прошла тренировка по гражданской обороне Фото: ПТО

2 октября губернатор Тверской области Игорь Руденя и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев посетили Калининскую АЭС в Удомле. Сегодня там прошла штабная тренировка по гражданской обороне.

Во время рабочего визита Игорь Руденя и Евгений Зиничев осмотрели СПСЧ №8 Федеральной противопожарной службы по Тверской области, запасной пункт управления противоаварийными действиями, учебно-тренировочный полигон и выставку мобильной техники.

Напомним, в пятницу, под Тверью состоялась штабная тренировка по гражданской обороне, в которй приняли участие 220 человек и 50 единиц спецтехники.