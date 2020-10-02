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У жительницы Тверской области из кармана куртки украли банковскую карту

Злоумышленницу задержали
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Деньги с карты злоумышленница сняла в ближайшем банкомате

Деньги с карты злоумышленница сняла в ближайшем банкомате

Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 51-летняя жительница Торжка. Женщина сообщила, что в кафе у нее из кармана куртки украли банковскую карту.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей, составили ориентировку на злоумышленника. По подозрению в краже была задержана и доставлена в отдел полиции 29-летняя местная жительница. Женщина призналась, что обналичила с карты 6 000 рублей в ближайшем банкомате.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Криминал