У жительницы Тверской области из кармана куртки украли банковскую карту

Деньги с карты злоумышленница сняла в ближайшем банкомате
Фото: Анастасия Осипова
В полицию обратилась 51-летняя жительница Торжка. Женщина сообщила, что в кафе у нее из кармана куртки украли банковскую карту.
Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей, составили ориентировку на злоумышленника. По подозрению в краже была задержана и доставлена в отдел полиции 29-летняя местная жительница. Женщина призналась, что обналичила с карты 6 000 рублей в ближайшем банкомате.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.