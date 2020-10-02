В ДТП с участием лося погиб мужчина в Тверской области. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Утром 2 октября на 61-м километре дороги «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» в Рамешковском районе 74-летний водитель сбил лося. По всей видимости лесной житель решил перебежать проезжую часть.

Пожилой мужчина ехал один со стороны Твери. От полученных травм автомобилист скончался.

Областная Госавтоинспекция напоминает, что водители должны соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными и осторожными. Особенно в той местности, где на дорогу могут выбегать дикие животные.