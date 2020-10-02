Новый артист подсидел на троне Тараса Кузьмина

Новый артист Александр Крайнов подсидел на троне Тараса Кузьмина. Фото: коллаж из материалов Тверского театра драмы/tatd.ru.

На официальном сайте Тверского академического театра драмы появилась страница нового актёра – Александра Крайнова. Как указано в биографической справке, с 2011 по 2018 год артист работал в Тверском театре юного зрителя. В Тверском театре драмы он сразу же получил роль великого князя Московского Василия III. Вместо Тараса Кузьмина.

С прошлого 274-го театрального сезона в театре драмы идёт работа над новой постановкой, исторической музыкальной драмой «Невольники» (16+), рассказывающей историю любви великого князя Московского Василия III и его первой жены Соломонии Сабуровой. Режиссёр – заведующая музыкальной частью театра, композитор, режиссёр Иоланта Мельникова. Изначально на главную мужскую роль в премьере, что подтвердил нам источник, близкий к театру, был назначен известный артист театра и кино Тарас Кузьмин.

В Тверском театре драмы готовится премьера «исторической музыкальной драмы» «Невольники». Фото: Тверской театр драмы/tatd.ru.

Почему Тарас Кузьмин снят сейчас с роли – пока не известно.

Александру Крайнову, новому члену труппы Тверского драматического театра, 37 лет. Последнее место службы, 2011 – 2018 годы, Тверской театр юного зрителя, на сайте которого уже нет данных о его ролях. С 2009 по 2011 артист играл в Кимрском театре драмы и комедии. С 2002 по 2003 и с 2005 по 2007 год – Казанский большой драматический театр имени Качалова. В 2003 году Александр Евгеньевич окончил Казанское театрально училище. Также, согласно данным сайта кино-театр.ру, актёр сыграл в 18 фильмах.