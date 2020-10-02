Компания «Автодор» завершит проектирование Северного обхода Твери в 2021 году. Фото: ПТО.

На сегодняшний день ГК «Автодор» приступила к созданию проекта участка, который планируется завершить в 2021 году. На совещании рассмотрели варианты, как организовать развязки и съезды на дороге около Твери в сторону Кимр, Бежецка и других населенных пунктов. Сейчас запланировано четыре развязки. Также подняли вопрос об инфраструктуре.

Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, Северный обход даст мощный толчок для развития Бежецкому, Калининскому, Кимрскому, Рамешковскому районам региона. Также это обеспечит устойчивое автомобильное сообщение северо-востока области с городами Вологда, Ярославль и Дубна.

Недавно с руководителем госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко обсудили новый вариант Северного обхода Твери. В частности, створ ворот предлагают перенести за реку Тверца.

На новом участке трассы М-11 с ограничением скорости 130 км/ч будут обустроены пункты оплаты, площадки отдыха, искусственные сооружения. В частности, километровый мост через Волгу на 155-м километре.