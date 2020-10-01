В Твери на улице Спартака изменилась схема движения

Улицу Спартака перекроют из-за ремонта трубы Фото: администрация Твери

Об изменении схемы дорожного движения на участке магистральной дороги на улице Спартака сообщил ООО "Тверь Водоканал".

В районе дома № 47 в связи с проведением ремонтных работ, в зоне прохождения водопроводной сети диаметром 300 мм и протяженностью 50 м будет будет ограничено движение всех видов транспорта.

Ремонт будут проводить в период с 4:00 часов 5 октября до 18 октября.

Объезд перекрытого участка будет осуществляться по временной схеме, согласованной отделом ОГИБДД УМВД России по Тверской области