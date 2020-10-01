Госавтоинспекция рассказала подробности смертельного ДТП с автобусом в Тверской области

Фото с места аварии: vk.com/"Конаково News"/Тахир Шерматов (стоп-кадр с видео)

В госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП с автобусом в Конаковском районе Тверской области.

Автобус, принадлежащий предприятию, вез работников на службу. Во встречном направлении двигался легковой автомобиль "Мазда". По неустановленной причине иномарка вылетела на встречку и на большой скорости врезалась в автобус.

- Водитель автобуса пытался предотвратить столкновение и применил торможение, но не смог избежать столкновения, - отметил врио начальника УГИБДД по Тверской области Андрей Григорьев. - Водитель автобуса был трезв, прошёл предрейсовый осмотр, имел все документы.

В аварии погиб водитель "Мазды". Это житель Конаково. Известно, что стаж вождения у него был менее двух лет. Мог ли он быть в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно. Это, как и другие подробности случившегося, будут устанавливать эксперты.

Автобус перевозил 20 пассажиров. 15 из них пострадали. Угрозы жизням нет.