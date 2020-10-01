Один человек погиб в ДТП с автобусом под Тверью

В ДТП один человек погиб, несколько пострадали Фото: vk.com/"Конаково News"/Тахир Шерматов (скрин видео)

Серьезное ДТП с автобусом произошло утром, 1 октября, в Конаковском районе Тверской области. Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем "Мазда".

В результате столкновения водитель иномарки погиб на месте ДТП. Несколько пассажиров автобуса получили травмы.

Как сообщают очевидцы, "Мазда" на большой скорости влетела в автобус.

На месте аварии работают спецслужбы. По факту происшествия организовано проведение доследственной проверки.

Дальнейшая информация уточняется.

Видеозаписью происшествия поделелись очевидцы в группе "Конаково News" в соцсети.