Один человек погиб в ДТП с автобусом под Тверью

В ДТП один человек погиб, несколько пострадали Фото: vk.com/"Конаково News"/Тахир Шерматов (скрин видео)
Серьезное ДТП с автобусом произошло утром, 1 октября, в Конаковском районе Тверской области. Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем "Мазда".
В результате столкновения водитель иномарки погиб на месте ДТП. Несколько пассажиров автобуса получили травмы.
Как сообщают очевидцы, "Мазда" на большой скорости влетела в автобус.
На месте аварии работают спецслужбы. По факту происшествия организовано проведение доследственной проверки.
Дальнейшая информация уточняется.
Видеозаписью происшествия поделелись очевидцы в группе "Конаково News" в соцсети.