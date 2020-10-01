Стали известны даты проведения музыкального фестиваля «Нашествие» в 2021 году. Фото: Альберт БОЙКОВ

В этом году организаторы до последнего надеялись, но из-за коронавируса крупнейший в России фестиваль пришлось отменить. Из трёх вариантов новых дат, которые были предложены на сайте фестиваля, 58% голосов было отдано за первый – с 23 по 25 июля 2021 года. Всего проголосовали около 100 тысяч человек.

Также руководство опен-эйра напомнило, что все билеты, которые поклонники покупали в 2020 году, будут действительны в 2021-м.

Напомним, что «Нашествие» проходит ежегодно с 1999 года. На нём выступают именитые российские группы и музыканты, и собираются десятки тысяч фанатов.