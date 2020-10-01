Уклонист из Твери заплатит штраф за попытку «откосить». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно информации Заволжского суда Твери, 29 мая тверичанина 2000 года рождения признали годным для службы в армии. При этом ему лично в руки в военкомате выдали повестку, обязывающую явится 16 июня на пункт сбора. Однако призывник ни в этот день, ни до конца призывной кампании в армию не отправился.

Уточняется, что юноша был признан годным к военной службе и не имел законных оснований для того, чтобы не отдать долг родине. Обжаловать решение комиссии он не собирался, а попытался «откосить».

В сентябре суд вынес решение, что тверичанин заплатит штраф – 7 тысяч рублей. Судя по возрасту, его ждёт новая повестка в Вооружённые силы России.