Пьяного курсанта военной академии арестовали в Твери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверской гарнизонный суд выяснил, что в середине августа курсант тверской военной академии находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт подтвердила медицинская экспертиза. Рядовой свою вину признал.

На суде курсант раскаялся в содеянном и рассказал, что в тот августовский день он со знакомыми распивал спиртное. При этом они находились в общественном месте. Оттуда полицейские доставили обвиняемого в военную комендатуру.

В пресс-релизе Тверского гарнизонного суда указано, что такое поведение военнослужащего – это дисциплинарный проступок, который позорит честь и достоинство военнослужащего. Но курсант сознался в проступке, характеризуется по службе, в целом, положительно. Итог – 10 суток дисциплинарного ареста.