Прокуратура добилась жилья для двух сирот в Тверской области

Двое сирот обеспечены жильем Фото: архив "КП"

В прокуратуру Кесовогорского района обратились две девушки, имеющие статус детей-сирот.

Установлено, что в малолетнем возрасте заявители остались без попечения родителей, признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, но по достижении 18-летнего возраста жилплощади не имеют.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на администрацию района обязанности предоставить девушкам жилые помещения специализированного жилищного фонда.

Требования прокурора удовлетворены. Заявительницы получили ключи от благоустроенных однокомнатных квартир.