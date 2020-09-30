Осужденные готовы к труду и обороне в Тверской области

Осужденные сдают все те же нормативы, что и "свободные" физкультурники. Фото: УФСИН по Тверской области.

В учреждениях уголовно-исправительной системы Тверской области заключенные сдают нормативы ГТО. Результаты осужденных-физкультурников фиксируют специалисты муниципальных центров тестирования.

В сентябре уровень своей подготовки "к труду и оброне" демонстрировали осужденные отрядов хозяйственного обслуживания областной больницы УФСИН Торжка, а также Кашинского следственного изолятора № 2.

В Торжке желающих сдать комплекс ГТО оказалось двое. В Кашине - несколько больше, причем нормативы сдавали как мужчины, так и женщины.

Все заключенные, успешно прошедшие тестирование, получают значки ГТО, отмечают в пресс-службе регионального управления ФСИН.