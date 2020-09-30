В полуфабрикатах курицы из Тверской области обнаружили лекарство

В полуфабрикатах нашли лекарство Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Нарушение требований регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" выявили специалисты Тверской ветлаборатории в ходе экспертизы.

Установлено, что пробы полуфабриката из мяса цыплят-бройлеров (крыло), произведенного на предприятии Тверской области, не соответствуют нормам по показателю "метаболиты нитрофуранов".

Отметим, что данное вещество плохо выводится из организма. Его содержание в пищевой продукции опасно для здоровья и грозит нарушением водно-солевого баланса, подавляет активность ферментов, провоцирует сердечную недостаточность, вызывает анемию и влияет на печень.

Результаты проверки направлены в Управление Россельхознадзора для принятия необходимых мер.