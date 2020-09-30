Житель Тверской области обокрал дачника на 80 тысяч рублей

Полиция задержала дачного вора
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 48-летний житель Твери. Мужчина рассказал полицейским, что в его отсутствие неизвестный отжал окно и похитил из хозпостройки садовый инвентарь, электроинструменты и предметы быта. Ущерб составил 80 тысяч рублей.
Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, обследовали места возможного сбыта краденного. В ходе розыска злоумышленник был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель.
Уголовное дело в отношении фигуранта расследуется по статье "Кража".