Аспирантов и докторантов сосчитали в Тверской области

Аспирантов у нас оказалось в 400 раз больше, чем докторантов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2019 году в вузах Тверской области числились 402 аспиранта. Принято в аспирантуру в том же году было 114 человек.

Статистикой подготовки научных кадров в Тверской области в 2019 году поделился Тверьстат.

Выпустились из аспирантуры за год 83 человека, из которых шестеро - с защищёнными диссертациями.

Что до действующих докторантов, готовящихся написать докторскую диссертацию, то таковой в Тверской области на 2019 год был только один.

СПРАВКА "КП"

Аспирантура - третья ступень высшего образования (после бакалавриата и магистратуры). Для завершения аспирантуры необходимо написать кандидатскую диссертацию, защитив которую аспирант получает научную степень кандидата наук.

Докторантура - завершающий этап системы образования. Пройдя докторантуру можно получить должность доцента или профессора. Защитив диссертацию, докторант получает учёную степень доктора наук.