Две дороги отремонтируют в Старицком районе Тверской области по решению региональной бюджетной комиссии. Фото: ПТО.

В Старицком районе Тверской области капитально отремонтируют две дороги – на эти цели из регионального бюджета выделили 7,5 миллионов рублей. Эти улицы ведут к важнейшим объектам инфраструктуры. Работы там планируют завершить уже в первой половине ноября 2020 года.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил – одна из важнейших задач дорожной сферы состоит в ремонте дорог, обеспечивающих доступ к социальным объектам, экономическим, а также туристическим.

В городе Старица приведут в порядок участок улицы Пушкина – от улицы Володарского до Свято-Успенского монастыря. Отремонтируют асфальт, установят новые бордюры, восстановят съезды.

Второй объект – дорога в деревне Красное в Старицком районе. Там уложат асфальт, обустроят съезды и перекрестки.

Всего в 2020 году в Тверской области отремонтировали 634 километра дорог регионального и местного значения. Это практически вдвое больше, чем в 2019 году. На дорожную кампанию направили 11,5 миллиардов рублей.