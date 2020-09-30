По надоям молока Тверская область на пятнадцатом месте в ЦФО

В прошлом году молока было произведено на 3% меньше, чем годом ранее. Фото: Евгения ГУСЕВА

По развитию молочной отрасли в 2019 году Тверская область занимает 11-е место среди областей Центрального федерального округа, сообщает Тверьстат. Напомним, в ЦФО входят восемнадцать субъектов - семнадцать областей и город федерального значения Москва.

По поголовью крупного рогатого скота тверской регион занимает 15-е место, и такое же место - по надоям (на одну корову).

За 2019 год в Тверской области было произведено 216,5 тысяч тонн молока. По сравнением с 2018-м годовой надой уменьшился на 3%.

Специалисты отмечают, что среди всех производителей молока надои растут лишь в крестьянских хозяйствах и в хозяйствах индивидуальных предпринимателей. В сельхозорганизациях прочих категорий производство молока снижается. Это происходит в том числе из-за уменьшения поголовья скота.