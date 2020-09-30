В Тверской области с большегруза сняли два аккумулятора

Подозреваемого задержали по горячим следам Фото: архив "КП"

В полицию обратился 38-летний мужчина, который сообщил, что с его большегруза, припаркованного в Калининском районе, злоумышленник снял два аккумулятора. Ущерб составил 25 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что автомобиль не оборудован сигнализацией.

По горячим следам был установлен подозреваемый. Им оказался безработный, ранее судимый за имущественные преступления 43-летний местный житель. Злоумышленник доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

По статье "Кража" возбужено уголовное дело. Фигурант задержан. Ведется следствие.