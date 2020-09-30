Сотрудники УФСИН Тверской области задержали 11 человек, находившихся в розыске

11 человек, находившихся в розыске переданы полиции Фото: УФСИН России по Тверской области

Сотрудники отделения розыска УФСИН России по Тверской области совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, спецназа "Рысь" и судебыми приставами в ходе операции "Розыск" установили местонахождение 11 человек.

Трое из них числились в розыске УФСИН, пятеро - в розыске подразделений МВД России, а еще трое – в межгосударственном розыске стран СНГ.

- Все граждане, задержанные в ходе операции, были доставлены в отделы полиции и суды для дальнейшего принятия процессуальных решений, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.