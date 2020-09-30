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Пьяная женщина на "Ладе" съехала в кювет на иномарке в Тверской области

Пострадавшую доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пострадавшую доставили в больницу

Пострадавшую доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла утром, 29 сентября, на улице Торопецкой в поселке Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области.

49-летняя женщина-водитель, не имеющая права управления транспортным средством, находящаяся в состоянии опьянения, двигаясь со стороны улицы Кирова на автомобиле "Лада Веста" в направлении трассы М-9 "Балтия", не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате ДТП водитель с травмами доставлена в медицинское учреждение.

ДТП